Бывший форвард Десны и Олимпика Максим Дегтярев находился на просмотре в белорусском Витебске. 30-летний футболист даже успел принять участие в двух спаррингах, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Забыл о разрушенном Чернигове

Дегтярев не сумел произвести впечатление на клуб страны-агрессора, поскольку не отличился результативными действиями. Поэтому Витебск решил отказаться от услуг форварда.

Отметим, что Максим Дегтярев до начала войны защищал цвета черниговской Десны. Этот украинский клуб приостановил выступления на профессиональном уровне из-за полномасштабной военной агрессии. Оккупанты уничтожили центральный стадион Чернигова, а сам город почти два месяца находился в блокаде. Из Беларуси областной центр обстреливался российскими ракетами. А кроме того, северный сосед предоставил свою территорию для прохода колонн оккупантов.

Вряд ли Дегтярев не знал о соучастии Беларуси в агрессии против Украины. Поэтому трудно объяснить его поступок трудоустроиться в диктаторской стране.

Напомним, что Максим Дегтярев достаточно успешно играл в УПЛ за Десну, Олимпик, где стал лучшим бомбардиром, донецкий Металлург. Последние два года уроженец Луганской области защищал цвета казахских клубов Тараз и Атырау. Летом 2018 года Дегтярев проходил смотрины в киевском Динамо. Однако столичный клуб все же не подписал с ним контракт.

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