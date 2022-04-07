Гераскевич: Страшная печаль, перешедшая в невероятную ярость

Чернигов стал одним из самых горячих точек войны в Украине. Именно в этом украинском городе до военных действий домашние матчи проводила Десна. После прихода захватчиков эту арену не узнать.

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Президент федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич вместе с сыном Владиславом привезли гуманитарную помощь в Чернигов. Мужчины посетили разрушенный стадион футбольного клуба, где свои тренировки проводили не только футболисты.

Гераскевич-старший сделал фото на фоне ужасной воронки глубиной 5 – 6 метров. Русня сбрасывала на арену авиабомбы весом 500 килограммов.

Отец первого в истории Украины скелетониста добавил, что ни один российский спортсмен не должен быть допущен к международным соревнованиям, но не только на период войны между Украиной и Россией, но и на всю жизнь.

Страшная печаль, перешедшая в невероятную ярость. Ни один представитель России не должен участвовать в международных спортивных состязаниях! Никогда!,

– написал Михаил Гераскевич.



Гераскевич на фоне разрушенного стадиона / Фото из фейсбука президента федерации

Сначала орки немного повредили верхушку одного из секторов стадиона. А уже потом несколько раз ударили по инфраструктуре и газону. В результате авиабомб разрушены трибуны.

Напомним, что первую часть сезона Десна закончила на 7 месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 25 очков.