Украинские футболисты объединились вокруг помощи Родине после начала полномасштабной войны против России. Ребята привлекаются финансово и помогают стране на информационном фронте.

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Еще один предатель Украины

Однако, к сожалению, есть достаточно футболистов, которым Россия не считается врагом или агрессором. За два последних года было несколько случаев появления украинских игроков на территории страны-террористки.

Очередная позорная ситуация произошла с форвардом Артуром Мурзой. Российские пропагандистские СМИ сообщают, что 23-летний игрок находится на просмотре в клубе Химки из Московской области.

На прошлых выходных Артур принял участие в товарищеском матче с другой российской командой Крылья Советов во время сборов в Турции. При этом наставник Химок Андрей Талалаев отметил, что Мурза далек от оптимальной формы.

Просматривали мальчика, свободного агента. Он тренируется с нами, имеет корни из Донбасса и российский паспорт. Будем думать по нему еще. Мурза – неплохой футболист, но уровень готовности не позволяет нам надеяться, что он сразу станет нам помощником,

– отметил Талалаев.

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Отметим, что Артур Мурза является уроженцем Волновахи Донецкой области, которую россияне полностью разрушили и оккупировали. Он воспитывался в академиях Шахтера, киевского Арсенала и Мариуполя. В составе последних форвард и дебютировал на профессиональном уровне.

Карьера Артура Мурзы