В начале февраля Мирослав Зновенко на правах свободного агента пополнил ряды московского Спартака-2. Предатель Украины успел принять участие в товарищеском матче против Енисея.
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Пошел по стопам Роспутько
Мирослав Зновенко родился в ныне оккупированном россиянами Луганске. Голкипер воспитывался в системе Зари, Днепра, харьковского Металлиста.
В 2019 году стал игроком Днепра-1. Играл преимущественно за молодежные команды. На взрослом уровне провел лишь два матча в составе второлигового Никополя, где выступал на правах аренды.
Перспективный голкипер вызывался в сборные Украины разных возрастных групп. На его счету 1 матч за "молодежку" и 4 поединка за команду до 18 лет.
Зновенко покинул Днепр-1 летом 2023 года. Были разговоры, что голкипером интересуются львовские Карпаты. Однако до подписания контракта дело не дошло.
Осенью 2023 года экс-игрока сборной Украины заметили в российском Санкт-Петербурге. А потом Зновенко на правах свободного агента стал игроком второй команды второй команды московского Спартака. Очевидно, что он решил пополнить стаю футболистов-предателей.