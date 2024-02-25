В начале февраля Мирослав Зновенко на правах свободного агента пополнил ряды московского Спартака-2. Предатель Украины успел принять участие в товарищеском матче против Енисея.

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Пошел по стопам Роспутько

Мирослав Зновенко родился в ныне оккупированном россиянами Луганске. Голкипер воспитывался в системе Зари, Днепра, харьковского Металлиста.

В 2019 году стал игроком Днепра-1. Играл преимущественно за молодежные команды. На взрослом уровне провел лишь два матча в составе второлигового Никополя, где выступал на правах аренды.

Перспективный голкипер вызывался в сборные Украины разных возрастных групп. На его счету 1 матч за "молодежку" и 4 поединка за команду до 18 лет.

Зновенко покинул Днепр-1 летом 2023 года. Были разговоры, что голкипером интересуются львовские Карпаты. Однако до подписания контракта дело не дошло.

Осенью 2023 года экс-игрока сборной Украины заметили в российском Санкт-Петербурге. А потом Зновенко на правах свободного агента стал игроком второй команды второй команды московского Спартака. Очевидно, что он решил пополнить стаю футболистов-предателей.

К слову. Напомним, что осенью прошлого года в Россию сбежал экс-игрок юношеского состава Шахтера Александр Роспутько. Полузащитник исчез из расположения команды во время поездки на матч Юношеской лиги УЕФА.