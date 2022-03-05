Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продает владеющий с 2003 года актив. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.
К слову Причастен к войне: Абрамович владел акциями завода, производящего детали для российских танков
МакГрегор прикрепил к своему сообщению в твиттере ссылку, в которой говорится о готовности Абрамовича к продаже Челси за 3 миллиарда фунтов стерлингов.
"Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов", – написал МакГрегор.
Что известно об Абрамовиче и Челси
- Абрамович купил Челси в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За него клуб выиграл 21 трофей.
- Недавно депутат от лейбористской партии Крис Брайан предъявил олигарху обвинения в коррупции и помощи режиму Путина.
- Ранее сообщалось, что приобрести лондонский клуб хотят всевозможные иностранные инвесторы. Челси оценивается в 1,9 млрд. евро.