Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор сообщил, что продолжит карьеру в легком весе.

Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в твиттере.

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"Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и результаты получены. Возвращаюсь в легкий дивизион", – написал ирландец.

Дополнительным поводом для МакГрегора стал уход действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова, который после победы над Джастином Гейджи сообщил о завершении профессиональной карьеры, тем самым дав понять, что в ближайшее время титул UFC в легкой весовой категории станет вакантным.

Возвращение МакГрегора

МакГрегор может осуществить очередное возвращение после длительной паузы. В январе 2020 года Конор после перерыва техническим нокаутом победил Дональда Серроне.

Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Уже в июне 2020 года МакГрегор объявил, что решил завершить карьеру.

Следующий соперник Конора

МакГрегор недавно предложил Дастину Пуарье провести бой без связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.

Пуарье быстро согласился на это предложение. Предварительно бойцы называли дату боя – 12 декабря.

Оба бойца имеют контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.

После встречи с Пуарье 32-летний МакГрегор хочет встретиться с боксером Мэнни Пакьяо.