МакГрегор намекнул на возвращение в ринг: будет биться в дивизионе Хабиба
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор сообщил, что продолжит карьеру в легком весе.
Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в твиттере.
Смотрите также: МакГрегор трогательно отреагировал на победу Хабиба
"Только что из лаборатории McGregor FAST. Полное сканирование тела завершено, и результаты получены. Возвращаюсь в легкий дивизион", – написал ирландец.
Дополнительным поводом для МакГрегора стал уход действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова, который после победы над Джастином Гейджи сообщил о завершении профессиональной карьеры, тем самым дав понять, что в ближайшее время титул UFC в легкой весовой категории станет вакантным.
Возвращение МакГрегора
МакГрегор может осуществить очередное возвращение после длительной паузы. В январе 2020 года Конор после перерыва техническим нокаутом победил Дональда Серроне.
Поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.
Уже в июне 2020 года МакГрегор объявил, что решил завершить карьеру.
Следующий соперник Конора
МакГрегор недавно предложил Дастину Пуарье провести бой без связей с UFC. Для этого ирландец готов пожертвовать около полумиллиона долларов благотворительной организации.
Пуарье быстро согласился на это предложение. Предварительно бойцы называли дату боя – 12 декабря.
Оба бойца имеют контракты с UFC, поэтому для организации подобного поединка им придется ждать ответа от UFC.
Поделиться новостью