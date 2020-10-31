Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Макгрегор повідомив, що продовжить кар'єру в легкій вазі.

Відповідне звернення він опублікував на своїй офіційній сторінці у твітері.

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"Тільки що з лабораторії McGregor FAST. Повне сканування тіла завершено, і результати отримані. Повертаюся в легкий дивізіон", – написав ірландець.

Додатковим мотивом для МакГрегора став відхід чинного чемпіона дивізіону Хабіба Нурмагомедова, який після перемоги над Джастіном Гейджі повідомив про завершення професійної кар'єри, тим самим давши зрозуміти, що найближчим часом титул UFC у легкій ваговій категорії стане вакантним.

Повернення МакГрегора

МакГрегор може здійснити чергове повернення після тривалої паузи. У січні 2020 року Конор після перерви технічним нокаутом переміг Дональда Серроне.

Поєдинок тривав лише 40 секунд. Гонорар ірландця за поєдинок склав 78 мільйонів доларів.

Вже у червні 2020 року МакГрегор оголосив, що вирішив завершити кар'єру.

Наступний суперник Конора

МакГрегор нещодавно запропонував Дастіну Пуар'є провести бій без жодних зв'язків із UFC. Для цього ірландець готовий пожертвувати близько пів мільйона доларів благодійній організації.

Пуар'є швидко погодився на цю пропозицію. Попередньо бійці називали дату бою – 12 грудня.

Обидва бійці мають контракти з UFC, тому для організації подібного поєдинку їм доведеться чекати відповіді від UFC.