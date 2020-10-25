Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор прокомментировал последнее выступление Хабиба Нурмагомедова. Россиянин после победы над Джастином Гейджи объявил, что завершает карьеру.

Хабиб попрощался с октагоном 24-го октября после досрочной победы над Джастином Гейджи в главном событии прошедшего турнира UFC 254. Об этом сообщает 24 канал.

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Ирландец МакГрегор, имевший несколько конфликтов с Нурмагомедовым, поздравил россиянина с победой. Также Конор выразил соболезнования относительно смерти отца Хабиба – Абдулманапа Нурмагомедова.

Хорошее выступление, Хабиб. Я буду продолжать. Уважение и также еще раз сочувствие по твоему отцу. Тебе и твоей семье. Искренне твои, МакГрегори,

– написал Конор.

Good performance @TeamKhabib.

I will carry on.

Respect and condolences on your father again also. To you and family.

Yours sincerely, The McGregors. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 24, 2020

Что известно о противостоянии Конора и Хабиба

Ирландец провел бой с Хабибом в ноябре 2018 года и потерпел поражение в четвертом раунде.

До поединка Конор оскорблял Хабиба и его близких. Следовательно, Нурмагомедов обещал отомстить в октагоне. После боя между бойцами и в зале возникла массовая драка.

В итоге Конор и Хабиб были дисквалифицированы на длительный срок. МакГрегор без успеха добивается реванша.