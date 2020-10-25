МакГрегор трогательно отреагировал на победу Хабиба
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор прокомментировал последнее выступление Хабиба Нурмагомедова. Россиянин после победы над Джастином Гейджи объявил, что завершает карьеру.
Хабиб попрощался с октагоном 24-го октября после досрочной победы над Джастином Гейджи в главном событии прошедшего турнира UFC 254. Об этом сообщает 24 канал.
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Ирландец МакГрегор, имевший несколько конфликтов с Нурмагомедовым, поздравил россиянина с победой. Также Конор выразил соболезнования относительно смерти отца Хабиба – Абдулманапа Нурмагомедова.
Хорошее выступление, Хабиб. Я буду продолжать. Уважение и также еще раз сочувствие по твоему отцу. Тебе и твоей семье. Искренне твои, МакГрегори,
– написал Конор.
Что известно о противостоянии Конора и Хабиба
Ирландец провел бой с Хабибом в ноябре 2018 года и потерпел поражение в четвертом раунде.
До поединка Конор оскорблял Хабиба и его близких. Следовательно, Нурмагомедов обещал отомстить в октагоне. После боя между бойцами и в зале возникла массовая драка.
В итоге Конор и Хабиб были дисквалифицированы на длительный срок. МакГрегор без успеха добивается реванша.