Его сейчас не существует, – Магучих высказалась о Бубке, подозреваемом в торговле с оккупантами

Ярослава Магучих наслаждается отдыхом после большого сезона для себя. Кроме того, она также продолжает быть голосом Украины на международной арене, где рассказывает о войне и открывает глаза иностранцам на некоторых спортивных деятелей и происходящие в Украине события.

Украинская легкоатлетка провела невероятный сезон-2023. Ярослава стало чемпионкой мира в прыжках в высоту, первой в истории Украины 2-разовой триумфаторкой Суперфинала Бриллиантовой лиги и чемпионкой Европы в помещении.

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Бубка разочаровал как человек

В интервью норвежским СМИ украинская чемпионка среди прочего рассказала о своем отношении к бывшему главе НОК Украины и еще одному легендарному легкоатлету Сергею Бубке. Напомним, что он подозревается в ведении бизнеса с захватчиками на временно оккупированных территориях Украины.

Я очень горжусь Бубкой как спортсменом, ведь он установил много мировых рекордов. Но он мне не нравится как человек, потому что в начале военных действий он не занял никакой позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует,

– заявила Ярослава.

Отметим, после выхода расследований BIHUS Info Сергей Бубка долго не выходил на связь и не комментировал обвинения в свой адрес, однако шестого сентября все же отреагировал и заявил, что это все неправда, после чего даже включил "режим патриота" на церемонии его добавления в Зал славы в Бельгии.

Кроме того, Ярослава Магучих рассказала о решении продолжать соревнования, несмотря на войну. Легкоатлетка считает, что украинцы должны участвовать в турнирах, чтобы их голос был услышан в отношении военных преступлений, совершаемых россиянами:

Трудно оставаться сосредоточенной, но во время войны я стала сильнее и лучше подготовленной. Я знаю, что я должна продолжать соревноваться. Потому что здесь я могу говорить о том, что война не закончилась и показывать, что я из Украины.