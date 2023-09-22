Ярослава Магучих претендует на звание лучшей легкоатлетки года. В другую номинацию попал еще один украинец.

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Все в руках судьбы

Ярослава Магучих покоряет все новые вершины на международной арене, что, конечно, не осталось без внимания ведущих экспертов. Украинка готовится к завоеванию звания лучшей в своем деле в мире. Магучих номинирована по версии Европейская ассоциация легкой атлетики. Также за победу в номинации "Восходящая звезда" от European Athletics сразится Михаил Брудин, специализирующийся на метании диска.

С Ярославой за звание "лучшей" сразятся такие спортсменки, как: Ивана Вулета (Сербия, прыжки в длину), Наффисату Тиам (Бельгия, многоборье), Мария Перес (Испания, спортивная ходьба), Вильма Мурто (Финляндия, прыжки с шестом), Наталья Качмарек (Польша, бег на короткие дистанции), Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, многоборье), Кили Годжкинсон (Великобритания, бег на средние дистанции), Сфиан Хассан (Нидерланды, бег на средние и длинные дистанции) и Фем Нидерланды, бег на короткие дистанции и барьерный бег).

Также следует отметить, что победителя будут определять посредством голосования фанатов, национальных федераций, экспертов, а также представителей СМИ. К тому же каждое голосование составит четверть общего результата номинации.

Интересно. Чтобы поддержать Магучих, болельщикам необходимо совершить репост сообщения о нем в твиттер и или же поставить лайк сообщениям в инстаграммы да фейсбуке.

Достижения Ярославы