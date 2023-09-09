Ярослава Магучих завоевала на нем победу. Украинская чемпионка мира покорила планку в 2 метра, что помогло ей подняться в рейтинге лучших легкоатлеток в истории.
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Единственная в топ-10, кто продолжает профессиональную карьеру
Для Ярославы этот прыжок стал 41-м на 2 и более метра. По этому показателю Магучих вышла на девятое место в истории. Она перегнала Адриан Фридрих из Германии, у которой было 40 таких удачных попыток.
Украинка 5 раз покорила эту высоту в течение летнего сезона-2023. Она первой в сезоне взяла планку в 2,00 метра на открытом воздухе в Найроби, что позволило ей войти в топ-10. Позже Ярослава выиграла чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште с результатом 2,01 метра, одержала победы покорив 2,02 и 2,00 метра на этапах Бриллиантовой лиги в Семене и Будапеште соответственно.
Прыжок же в Брюсселе вывел Магучих на "чистое" девятое место и приблизил ее на расстояние 3 удачных попыток до восьмой строчки, которую занимает россиянка Елена Слесаренко.
10 лучших прыгунок в истории по количеству прыжков на 2 метра и более
- Стефка Костадинова (Болгария) – 195
- Бланка Влашич (Хорватия) – 166
- Мария Ласицкене (Россия) – 95
- Кайса Бергквист (Швеция) – 70
- Гайке Генкель (Германия) – 64
- Анна Чичерова (Россия) – 62
- Инга Бабакова (Украина) – 55
- Елена Слесаренко (Россия) – 44
- Ярослава Магучих (Украина) – 41
- Ариан Фридрих (Германия) – 40
Смотрите видео с победного выступления Ярославы Магучих на соревнованиях в Брюсселе