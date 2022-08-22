Вся Европа поздравляет украинку с победой

Европейская ассоциация легкой атлетики поздравила Ярослава Магучих эффектным видео, сделанным из фрагментов финала чемпионата Европы-2022 по прыжкам в высоту. Украинка переписала историю украинской лёгкой атлетики.

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Магучих стала первой чемпионкой Европы в истории Украины по этому виду спорта.

Ярослава отлично прыгала до высоты 1.97 метра. Уроженка Днепра с первых попыток принимала планку. Первые и серьезные проблемы как раз начались на 1.97, которую в этот день украинка так и не покорила.

Но и 1.95 хватило Ярославу, чтобы получить "золото". Такой же результат продемонстрировала черногорка Мария Вукович, но использовала для этого больше попыток.

Прекрасное видео победы Магучих на Евро-2022

В финале по прыжкам в высоту представительство Украины было тройным. Кроме Магучих в сектор выходили Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

К сожалению, Юлия закончила соревнование первой среди украинок, которая стала 9-й. Ирина потратила все три прыжка на высоте 1.95 метра, но так и не покорила планку. Геращенко окончила Евро-2022 на пятой позиции.

Любопытно. Украинские легкоатлеты получили на Мультиспортивном Евро-2022 5 наград. Кроме Магучих "золото" завоевала Марина Бех-Романчук в тройном прыжке. Андрей Проценко взял "бронзу" по прыжкам в высоту, а Виктория Ткачук, Анна Рыжикова заняли второе и третье места соответственно в беге с барьерами на 400 метров.