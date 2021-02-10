Украинская спортсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих могла не пройти квалификацию на чемпионате Украины по легкой атлетике. Но ей таки удалось избежать провала.

В квалификации чемпионата Украины 2021 в помещении спортсменки по прыжкам в высоту должны были преодолеть высоту в 1,8 метра.

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Однако ни во время первой попытки, ни во время второй, Магучих не смогла этого сделать. Спортсменка каждый раз задевала шест. И лишь с третьей попытки ей таки удалось преодолеть необходимую отметку.

Напомним, Магучих на турнире в Словакии прыгнула на 2,06 метра, установив рекорд Украины в помещении. Кроме того, эта высота стала рекордной среди юниорок.

Однако стоит добавить, что Магучих начала сразу с высоты в 1,8 метра, в то время как остальные легкоатлеток сначала пробовали. Та же Юлия Левченко сначала прыгнула на 1,75 метра, и лишь после этого – на 1,8 метра. Но удалось ей оба прыжка с первой попытки.

Добавим, что с первой попытки высоту в 1,8 метра также преодолели Юлия Чумачекно, Ирина Геращенко и Бусе Савашкан. А квалификацию смогли пройти еще Лилия Клинцова, Оксана Окунева и Илона Заскалько.

Достижения Ярославы Магучих в 2019-2020 годах / Инфографика 24 канала