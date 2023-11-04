Стал мотиватором перед триумфальным ЧМ: Магучих назвала своего кумира в спорте среди украинцев

В профессиональном спорте многие атлеты мотивируют друг друга на новые достижения и победы. Одной из таких историй поделилась украинская чемпионка Ярослава Магучих.

В конце августа украинская прыгунка в высоту стала чемпионкой мира по легкой атлетике. Это была дебютная победа для Ярославы Магучих на мировом первенстве.

Читайте также В России запылало из-за "Славы ВСУ": интервью с Магучих о войне, любимом парне и Олимпиаде

Магучих назвала кумира среди украинских спортсменов

Титулованная легкоатлетка, отвечая на вопрос, кто для нее является кумиром среди спортсменов-земляков, вспомнила историю, которая произошла с ней за день до победного выступления в Будапеште. Ярослава вдохновилась победой другого украинского чемпиона, который и является образцом для нее.

Это очень сложный вопрос, потому что у нас очень много спортсменов в разных видах спорта. Но я могу сказать, что перед чемпионатом мира 2023 года был бой Усика, и он его выиграл. И тогда я такая: "Ну, надо держать планку, нужно тоже выигрывать золотую награду на этом ЧМ". Поэтому он стал таким мотиватором для меня,

– сказала Магучих.

Отметим, что речь идет о победе Александра Усика над Даниэлем Дюбуа, которую украинец одержал 26 августа, победив британца техническим нокаутом в 9 раунде.