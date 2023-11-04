Наприкінці серпня українська стрибунка у висоту стала чемпіонкою світу з легкої атлетики. Це була дебютна перемога для Ярослави Магучіх на світовій першості.

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Магучіх назвала кумира серед українських спортсменів

Титулована легкоатлетка, відповідаючи на запитання, хто для неї є кумиром серед спортсменів-земляків, згадала історію, яка сталася з нею за день до переможного виступу в Будапешті. Ярослава надихнулася перемогою іншого українського чемпіона, який і є для неї взірцем.

Це дуже складне питання, тому що в нас дуже багато спортсменів з різних видів спорту. Але я можу сказати, що перед чемпіонатом світу 2023 був бій Усика, і він його виграв. І тоді я така: "Ну, треба тримати планку, треба теж вигравати золоту нагороду на цьому ЧС". Тому він став таким мотиватором для мене,

– сказала Магучіх.

Зазначимо, що мова йде про перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа, яку українець здобув 26 серпня, перемігши британця технічним нокаутом у 9 раунді.

Цікаво. Уже після тріумфу на чемпіонаті світу Ярослава Магучіх стала обличчям журналу Vogue Ukraine. Вона взяла участь у фотосесії разом із Еліною Світоліною та Ольгою Харлан.