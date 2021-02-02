Ярослава Магучіх вкотре довела, що є однією з найкращих легкоатлеток світу у стрибках у висоту. Українка боролась за "золото" зі землячкою Юлією Левченко.

Джерело: 24 канал

Спекотна боротьба між українками Ярославою Магучіх та Юлією Левченко продовжилась і в 2021 році. Цього разу сильнішою виявилась Ярослава. Обидві спортсменки взяли участь на турнірі UdinJump у словенській Банській-Бистриці.

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Перемога з світовим рекордом

Легкоатлетки з України легко брали висоту, лише одного разу на 1.85 оступилась Юлія, взявши її з другої спроби. А от висота 1.93 метри стала справжньою проблемою для українських дівчат. Обидві лише після другої спроби змогли підкорити планку.

На цій висоті у боротьбу за нагороди втрутилась білоруська представниця Карина Демидик, яка на відміну від українок взяла цю планку з першого разу. Ключовою стала висота 1.96 метри. Після якої між Левченко та Магучіх розгорілась боротьба за перемогу.

Магучіх з першої спроби взяла як 1.99 метри, так і 2.01 метри. Левченко після невдалої спроби на 1.99 метри перенесла висоту на 2.01 метри, але її не взяла. на цьому Ярославу було вже не зупинити. Дівчина взяла не лише висоту 2.03, а згодом – і 2.06 метри. Такий результат дозволив легкоатлетці встановити новий світовий рекорд серед юніорок у приміщенні. Також результат Магучіх став рекордом і для України.

WOW



2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



MIND BLOWN #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz — World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

Українка могла й взагалі спробувати свої сили на висоті 2.09, яка дозволила б Ярославі побити світовий рекорд, який складає 2.08. Але дівчина вирішила вже цього не робити.

Результати (у метрах)

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.06 Юлія Левченко (Україна) – 1.96 Карина Демідик (Білорусь) – 1.93 Елена Валлортігара (Італія) – 1.93

Відео стрибка Ярослави Магучіх

Вдалий старт 2021 року для Магучіх: коротко

У новому 2021 році Магучіх здобула вже третю перемогу. Спершу їй не було рівних на "Різдвяних стартах" у Києві – 2.02. Цей результат став повторенням рекорду України у приміщенні. Цікаво, що спортсменка побила власний же рекорд, який встановила у 2020 році у німецькому Карлсруе.

Нещодавно Ярослава здобула перемогу у італійському місті Удіне, де взяла висоту 2 метри.



Досягнення Ярослави Магучіх / Інфографіка Спорт 24