Лыжник ОКР сломал пьедестал на Олимпиаде-2022: курьезное видео

Лыжник Олимпийского комитета России Александр Большунов позорно оконфузился на церемонии награждения призеров Олимпиады-2022.

Конфуз с россиянином

6 февраля копилка ОКР пополнилась двумя наградами по скиатлону. Александр Большунов и Денис Спицов принесли стране "золото" и "серебро" соответственно, сообщает 24 канал.

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Новоиспеченный олимпийский чемпион слишком эмоционально отпраздновал свою победу на пьедестале почета. Большунов запрыгнул на подиум и сломал его.

Из-за прыжка лыжника от каркаса пьедестала отломилась пластиковая табличка с надписью Beijing-2022. Сам виновник немедленно решил исправить свою ошибку.

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Что известно о Большунове

Эта золотая олимпийская медаль стала первой в карьере Большунова. Александр стал лучшим в скиатлоне в 30-километровой лыжной гонке.

До Олимпиады-2022 российский лыжник получил три "серебра" и одну "бронзу" на Играх-2018 в Пхенчхане.

Скандальная выходка Большунова