Конфуз с россиянином
6 февраля копилка ОКР пополнилась двумя наградами по скиатлону. Александр Большунов и Денис Спицов принесли стране "золото" и "серебро" соответственно, сообщает 24 канал.
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Новоиспеченный олимпийский чемпион слишком эмоционально отпраздновал свою победу на пьедестале почета. Большунов запрыгнул на подиум и сломал его.
Из-за прыжка лыжника от каркаса пьедестала отломилась пластиковая табличка с надписью Beijing-2022. Сам виновник немедленно решил исправить свою ошибку.
Видео курьеза с россиянином
Что известно о Большунове
- Эта золотая олимпийская медаль стала первой в карьере Большунова. Александр стал лучшим в скиатлоне в 30-километровой лыжной гонке.
- До Олимпиады-2022 российский лыжник получил три "серебра" и одну "бронзу" на Играх-2018 в Пхенчхане.
Скандальная выходка Большунова
- Александр Большунов отличился своей дикой выходкой в финском Лахти на одном из этапов Кубка мира.
- На финише финский лыжник удачно перекрыл коридор россиянину и принес своей стране "серебро". Большунова разозлили такие действия соперника, поэтому он решил отомстить оппоненту еще на финише.
- Россиянин пытался ударить финна палкой еще перед пересечением финишной линии, а уже после ней намеренно влетел в Йони.
- После такого позорного поступка результат России был аннулирован, а на Большунова подали заявление в полицию. Сам российский лыжник нашел оправдание. Якобы у него сломалось крепление, поэтому он не смог затормозить.