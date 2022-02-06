Конфуз із росіянином
6 лютого скарбничка ОКР поповнилась двома нагородами зі скіатлону. Олександр Большунов та Денис Спіцов принесли країні "золото" та "срібло" відповідно, повідомляє 24 канал.
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Новоспечений олімпійський чемпіон надто емоційно відсвяткував свою перемогу на п'єдесталі пошани. Большунов застрибнув на подіум та зламав його.
Через стрибок лижника від каркаса п'єдесталу відламалася пластикова табличка з написом Beijing-2022. Сам винуватець негайно вирішив виправити свою помилку.
Відео курйозу з росіянином
Що відомо про Большунова
- Ця золота олімпійська медаль стала першою у кар'єрі Большунова. Олександр став найкращим у скіатлоні у 30-кілометровій лижній гонці.
- До Олімпіади-2022 російський лижник здобув три "срібла" та одну "бронзу" на Іграх-2018 у Пхьончхані.
Скандальна витівка Большунова
- Олександр Большунов відзначився своєю дикою витівкою у фінському Лахті на одному з етапів Кубка світу.
- На фініші фінський лижник вдало перекрив коридор росіянину та приніс своїй країні "срібло". Большунова розлютили такі дії суперника, тому він вирішив помститись опоненту ще на фінішу.
- Росіянин намагався вдарити фіна палицею ще перед перетином фінішної лінії, а вже після нею навмисно влетів у Йоні.
- Після такого ганебного вчинку результат Росії був анульований, а на Большунова подали заяву у поліції. Сам російський лижник знайшов виправдання. Начебто у нього зламалось кріплення, тому він не зміг загальмувати.