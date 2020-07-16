Донецкий "Олимпик" 16 июля разгромил "Львов" в рамках 31 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Дончане одолели львовян со счетом 5:1.

Львов – Олимпик 1:5

Голы: Ренан, 4 – Дегтярев, 16, 42, Шахаб, 26, 81, 90+1

Удаление: Недоля, 39 (Львов)

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Ход матча

Уже на четвертой минуте "Львов" заложил хорошее начало в матче, сообщает 24 канал. Татарков разогнал контратаку и выкатил на одинокого Ренана, которого никто из игроков "Олимпика" не закрывал в собственной штрафной.

Легионер львовян без проблем обводным ударом переиграл Альими – 1:0.

"Олимпик" после пропущенного гола не смутился, а наоборот – завладел инициативой. Дончане дважды проверили реакцию голкипера "Львова" Пенькова дальними ударами. Сначала Шахаб сместился в центр и пробил точно в руки голкиперу.

Буквально через мгновение неприятно в правый от голкипера угол пробил Завийский. Однако Пеньков был на высоте.

Преимущество "Олимпика" на 16 минуте воплотилось в гол. Лебеденко получил диагональную передачу на левом фланге и выполнил выверенный навес в штрафную на Дегтярева. Последний опередил защитников и переправил мяч в сетку.

На 22-й "Олимпик" мог выйти вперед. Защитники "Львова" оставили Завийского на углу штрафной. После углового тот укротил мяч и мощно пробил. Но мяч не попал в створ ворот.

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Тотальное преимущество "Олимпика" таки воплотились во второй гол на 26 минуте. Шахаб создал настоящий шедевр: иранец выстрелил из-за пределов штрафной точно в угол – 1:2.

"Олимпик" не останавливался и имел возможность увеличить счет: Завийский получил скрытую передачу в штрафной, усадил на "пятую точку" двух защитников, но пробил точно в руки голкиперу.

На 37 минуте Пеньков в очередной раз спас партнеров. После классного удара Кравченко из пределов штрафной голкипер "Львова" отбил мяч, который попал в штангу.

В конце тайма Недоля оставил "Львов" в меньшинстве. На 19 минуте футболист получил горчичник за симуляцию. Вторую желтую карточку футболист увидел после удара локтем – исключение.

Гости быстро воспользовались большинством. Дегтярев оформил дубль после того, как переиграл Пенькова из пределов штрафной.

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Видимо, в раздевалке "Львова" во время перерыва был горячий разговор. После перерыва хозяева начали владеть инициативой и создавать полумоменты.

На 61 минуте "Львов" был близок, чтобы сократить отставание: Богунов заработал чрезвычайно острый штрафной. Яковели мощно пробил, но точно в руки голкиперу, который отбил мяч.

Через минуту Богунов "украл" мяч в Яковели и помешал партнеру нанести удар из выгодной позиции. Мяч после выстрела Богунова пролетел мимо ворот.

На 81-й минуте дубль оформил Шахаб. Игрок "Олимпика" замкнул прострел Вербного с правого фланга. В компенсированное время иранец оформил хет-трик. 5:1 – "Олимпик" разгромил "Львов".

Львов – Олимпик видеообзор

Турнирная таблица УПЛ