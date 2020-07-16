Донецький "Олімпік" 16-го липня розгромив "Львів" у рамках 31 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Донеччани здолали львів'ян з рахунком 5:1.

Львів – Олімпік 1:5

Голи: Ренан, 4 – Дегтярьов, 16, 42, Шахаб, 26, 81, 90+1

Вилучення: Недоля, 39 (Львів)

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Хід матчу

Уже на четвертій хвилині "Львів" заклав хороший початок у матчі, повідомляє 24 канал. Татарков розігнав контратаку і викотив на самотнього Ренана, якого ніхто з гравців "Олімпіка" не закривав у власному штрафному.

Легіонер львів'ян без проблем обвідним ударом переграв Альїмі – 1:0.

"Олімпік" після пропущеного голу не знітився, а навпаки – заволодів ініціативою. Донеччани двічі перевірили реакцію голкіпера "Львова" Пенькова дальніми ударами. Спершу Шахаб змістився у центр та пробив точно у руки голкіперу.

Буквально за мить неприємно у правий від голкіпера кут пробив Завійський. Однак Пеньков був на висоті.

Перевага "Олімпіка" на 16 хвилині втілилася у гол. Лебеденко отримав діагональну передачу на лівому фланзі і виконав вивірений навіс у штрафний на Дегтярьова. Останній випередив оборонців та переправив м'яч у сітку.

На 22-й "Олімпік" міг вийти вперед. Оборонці "Львова" залишили Завійського на куті штрафного. Після кутового той приборкав м'яч та потужно пробив. Але м'яч не потрапив у рамку воріт.

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Тотальна перевага "Олімпіка" таки втілилися у другий гол на 26 хвилині. Шахаб створив справжній шедевр: іранець вистрілив з-за меж штрафного точно в кут – 1:2.

"Олімпік" не зупинявся і мав нагоду збільшити рахунок: Завійський отримав приховану передачу у штрафному, посадив на "п'яту точку" двох оборонців, але пробив точно у руки голкіперу.

На 37 хвилині Пеньков в чергове врятував партнерів. Після класного удару Кравченка з меж штрафного голкіпер "Львова" відбив м'яч, який влучив у стійку.

Наприкінці тайму Недоля залишив "Львів" у меншості. На 19 хвилині футболіст отримав гірчичник за симуляцію. Другу жовту картку футболіст побачив після удару ліктем – вилучення.

Гості швидко скористалися більшістю. Дегтярьов оформив дубль після того, як переграв Пенькова з меж штрафного.

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Мабуть, у роздягальні "Львова" під час перерви була гаряча розмова. По перерві господарі почали володіти ініціативою та створювати напівмоменти.

На 61 хвилині "Львів" був близький, щоб скоротити відставання: Богунов заробив надзвичайно гострий штрафний. Яковелі потужно пробив, але точно в руки голкіперу, який відбив м'яч.

Через хвилину Богунов "вкрав" м'яч у Яковелі і завадив партнеру завдати удару з вигідної позиції. М'яч після пострілу Богунова пролетів повз ворота.

На 81-й хвилині дубль оформив Шахаб. Гравець "Олімпіка" замкнув простріл Вербного з правого флангу. У компенсований час іранець оформив хет-трик. 5:1 – "Олімпік" розтрощив "Львів".

Львів – Олімпік відеоогляд

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