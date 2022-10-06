Во время встречи с Реалом, голкипер "горняков" Анатолий Трубин изрядно поработал. Украинец вышел в лидеры в рейтинге вратарей, совершивших наибольшее количество сейвов за 3 тура у Лиги чемпионов.

Кстати Шахтер минимально уступил Реалу в матче Лиги чемпионов

Трубин среди лидеров

После сыгранных матчей в активе 21-летнего украинца уже 19 сэйвов, что позволяет ему быть безоговорочным лидером списка.

11 раз ему удалось спасти команду в матче с мадридцами, 7 сейвов он выполнил во встрече с Селтиком (1:1), 1 – в игре с Лейпцигом (4:1).

В тройку лучших по числу сейвов также вошли голкипер Аякса Ремко Пасвеер (16) и вратарь Рейнджерс Аллан Макгрегор (15).

Итоги матча

Напомним, что Шахтер минимально уступил Реалу – 2:1. Единственный гол среди "горняков" забил Александр Зубков .

Главный тренер донецкой команды Игорь Йовичевич прокомментировал игру своих подопечных . Он доволен отдачей команды и подчеркнул, что стране не стыдно за такой результат.

Однако полузащитник Реала Тони Кроос не слишком доволен игрой "сливочных". Он считает, что счет в матче с Шахтером должен быть значительно больше.