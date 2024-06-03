Важную роль в завоевании титула сыграл Андрей Лунин. Он из-за болезни не смог полноценно подготовиться к решающему матчу и остался на скамейке запасных, но до этого провел все поединки плей-офф в основе.

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Итоги клубного сезона от Лунина

После победы в Лиге чемпионов украинский голкипер подвел итоги клубного сезона. Он назвал любимую игру нынешней кампании, чем в который раз доказал, что является командным игроком.

Этот сезон был удивительным, незабываемым, особенно для меня. Моя любимая игра в этом сезоне? Когда мы выиграли финал Лиги чемпионов. Я не играл? Главное, что мы победили,

– сказал Лунин.

Триумф на "Уэмбли" принес Андрею уже второй личный титул в самом престижном европейском клубном футбольном турнире. Он стал первым украинцем в истории, который выиграл две Лиги чемпионов. Несмотря на это, Лунин не собирается останавливаться и поделился амбициозными планами на будущее.

Мы – одна семья. Это моя вторая победа в Лиге чемпионов, но ребята здесь выиграли этот турнир и по шесть раз! Я хотел бы выиграть столько же. Они являются хорошим примером для меня,

– заявил вратарь.

Отметим, что Андрей Лунин по итогам сезона попал в символическую сборную Лиги чемпионов. Он провел 8 матчей в этом турнире, помог в плей-офф пройти Лейпциг, Манчестер Сити и Баварию.

Интересно. Его действующий контракт с Реалом истекает 30 июня 2025 года и уже в нынешнее межсезонье Лунин может сменить клубную прописку. Фаворитом на его подписание считается Манчестер Юнайтед.

Напомним, что 25-летний украинец всего в сезоне-2023/2024 сыграл 31 поединок за "сливочных", в которых пропустил 32 мяча и 12 раз оставил свои ворота "сухими". Кроме победы в Лиге чемпионов, он также завоевал "золото" Ла Лиги.