В финальном поединке подопечные Карло Анчелотти обыграли Боруссию Дортмунд со счетом 2:0. Победные голы забили Дани Карвахаль и Винисус Жуниор.

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Драгоценный трофей в коллекции Лунина

Голкипер Реала Андрей Лунин весь поединок провел в запасе. Накануне финала украинец переболел гриппом и пропустил несколько тренировок.

Однако Лунин сыграл 8 матчей в нынешнем турнире. Благодаря сейвам украинского голкипера "королевский клуб попал в финал. Поэтому Андрей получил заслуженную награду.

После триумфа на "Уэмбли" Лунин сделал несколько фотографий с кубком Лиги чемпионов. Вместе с голкипером была его жена Анастасия, которая приехала на финал.

Лунин отпраздновал победу в Лиге чемпионов / фото из инстаграма футболиста

Отметим, что Андрей Лунин во второй раз стал победителем Лиги чемпионов. Однако в сезоне 2021/22 украинец не сыграл ни одного матча в розыгрыше турнира.