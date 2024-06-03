Важливу роль у завоюванні титулу відіграв Андрій Лунін. Він через хворобу не зміг повноцінно підготуватися до вирішального матчу та залишився на лаві запасних, але до цього провів усі поєдинки плей-оф в основі.

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Підсумки клубного сезону від Луніна

Після перемоги в Лізі чемпіонів український голкіпер підбив підсумки клубного сезону. Він назвав улюблену гру нинішньої кампанії, чим укотре довів, що є командним гравцем.

Цей сезон був дивовижним, незабутнім, особливо для мене. Моя улюблена гра в цьому сезоні? Коли ми виграли фінал Ліги чемпіонів. Я не грав? Головне, що ми перемогли,

– сказав Лунін.

Тріумф на "Вемблі" приніс Андрію вже другий особистий титул у найпрестижнішому європейському клубному футбольному турнірі. Він став першим українцем в історії, який виграв дві Ліги чемпіонів. Попри це, Лунін не збирається зупинятися та поділився амбітними планами на майбутнє.

Ми – одна сім'я. Це моя друга перемога у Лізі чемпіонів, але хлопці тут виграли цей турнір і по шість разів! Я хотів би виграти стільки ж. Вони є хорошим прикладом для мене,

– заявив воротар.

Зазначимо, що Андрій Лунін за підсумками сезону потрапив у символічну збірну Ліги чемпіонів. Він провів 8 матчів у цьому турнірі, допомігши у плей-оф пройти Лейпциг, Манчестер Сіті та Баварію.

Цікаво. Його чинний контракт з Реалом закінчується 30 червня 2025 року та вже в нинішнє міжсезоння Лунін може змінити клубну прописку. Фаворитом на його підписання вважається Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, що 25-річний українець всього в сезоні-2023/2024 зіграв 31 поєдинок за "вершкових", у яких пропустив 32 мʼячі та 12 разів залишив свої ворота "сухими". Окрім перемоги в Лізі чемпіонів, він також здобув "золото" Ла Ліги.