Готовимся с большим энтузиазмом, – Лунин о конкуренции с Куртуа за место в старте на финал ЛЧ

Мадридский Реал проводит успешный сезон-2023/2024. Команда уже триумфовала в чемпионате Испании и вышла в финал Лиги чемпионов.

Важной частью этого успеха стал Андрей Лунин. Он из-за травмы Тибо Куртуа получил долгожданный шанс в “королевском клубе” и воспользовался им сполна, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

Читайте также С кубком и звездными партнерами: Лунин пафосно отпраздновал чемпионство в Ла Лиге

Выбор будет за тренером

Однако бельгийский вратарь под конец кампании успел восстановиться от повреждения и уже сыграл в двух последних матчах Ла Лиги. Оба поединка "сливочные" выиграли, а Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола.

Поэтому сейчас перед тренерским штабом стоит сложный вопрос по выбору основного голкипера на финал Лиги чемпионов. В испанских СМИ распространяется немало слухов, большинство из которых указывает на то, что сыграет бельгиец, хотя Карло Анчелотти в разговоре с вратарями заявил, что решение еще не принял.

Украинский голкипер Андрей Лунин прокомментировал возвращение своего звездного конкурента и отреагировал на его возможный выход в стартовом составе на решающий матч концовки сезона против Боруссии Дортмунд.

Я доволен своим сезоном. Это было много работы и жертв. Честно говоря, я рад за Куртуа, потому что я знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Тибо – один из лучших в мире, и я многому научился у него. Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале ЛЧ, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом,

– сказал Лунин.

Отметим, что Андрей Лунин сыграл за Реал 30 поединков во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

. Ранее мыслями относительно основного вратаря на финал Лиги чемпионов поделился тренер голкиперов Реала Луис Льопис. Он посоветовал Карло Анчелотти сделать ставку на Тибо Куртуа.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". До этого "сливочные" проведут еще 3 матча в Ла Лиге. Соперниками подопечных Анчелотти будут: Алавес, Вильярреал и Бетис.