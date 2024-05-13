Важливою частиною цього успіху став Андрій Лунін. Він через травму Тібо Куртуа отримав довгоочікуваний шанс в "королівському клубі" та скористався ним сповна, вигравши конкуренцію в Кепи Аррісабалаги.

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Вибір буде за тренером

Проте бельгійський воротар під кінець кампанії встиг відновитися від пошкодження та вже зіграв у двох останніх матчах Ла Ліги. Обидва поєдинки "вершкові" виграли, а Тібо Куртуа не пропустив жодного гола.

Тож наразі перед тренерським штабом стоїть складне питання щодо вибору основного голкіпера на фінал Ліги чемпіонів. В іспанських ЗМІ поширюється чимало чуток, більшість з яких вказує на те, що зіграє бельгієць, хоча Карло Анчелотті в розмові з воротарями заявив, що рішення ще не прийняв.

Український голкіпер Андрій Лунін прокоментував повернення свого зіркового конкурента та відреагував на його можливий вихід у стартовому складі на вирішальний матч кінцівки сезону проти Боруссії Дортмунд.

Я задоволений своїм сезоном. Це було багато роботи та жертв. Чесно кажучи, я радий за Куртуа, тому що я знаю, наскільки він класний воротар. Він відновився після важких травм, Тібо – один із найкращих у світі, і я багато чому навчився у нього. Карло Анчелотті доведеться вирішити, хто з нас гратиме у фіналі ЛЧ, зараз ми готуємося з великим ентузіазмом,

– сказав Лунін.

Зазначимо, що Андрій Лунін зіграв за Реал 30 поєдинків у всіх турнірах нинішнього сезону, у яких пропустив 28 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".

Цікаво. Раніше думками щодо основного воротаря на фінал Ліги чемпіонів поділився тренер голкіперів Реала Луїс Льопіс. Він дав пораду Карло Анчелотті зробити ставку на Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". До цього "вершкові" проведуть ще 3 матчі в Ла Лізі. Суперниками підопічних Анчелотті будуть: Алавес, Вільярреал і Бетіс.