Важливою частиною цього успіху став Андрій Лунін. Він через травму Тібо Куртуа отримав довгоочікуваний шанс в "королівському клубі" та скористався ним сповна, вигравши конкуренцію в Кепи Аррісабалаги.
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Вибір буде за тренером
Проте бельгійський воротар під кінець кампанії встиг відновитися від пошкодження та вже зіграв у двох останніх матчах Ла Ліги. Обидва поєдинки "вершкові" виграли, а Тібо Куртуа не пропустив жодного гола.
Тож наразі перед тренерським штабом стоїть складне питання щодо вибору основного голкіпера на фінал Ліги чемпіонів. В іспанських ЗМІ поширюється чимало чуток, більшість з яких вказує на те, що зіграє бельгієць, хоча Карло Анчелотті в розмові з воротарями заявив, що рішення ще не прийняв.
Український голкіпер Андрій Лунін прокоментував повернення свого зіркового конкурента та відреагував на його можливий вихід у стартовому складі на вирішальний матч кінцівки сезону проти Боруссії Дортмунд.
Я задоволений своїм сезоном. Це було багато роботи та жертв. Чесно кажучи, я радий за Куртуа, тому що я знаю, наскільки він класний воротар. Він відновився після важких травм, Тібо – один із найкращих у світі, і я багато чому навчився у нього. Карло Анчелотті доведеться вирішити, хто з нас гратиме у фіналі ЛЧ, зараз ми готуємося з великим ентузіазмом,
– сказав Лунін.
Зазначимо, що Андрій Лунін зіграв за Реал 30 поєдинків у всіх турнірах нинішнього сезону, у яких пропустив 28 голів і 12 разів залишав свої ворота "сухими".
Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". До цього "вершкові" проведуть ще 3 матчі в Ла Лізі. Суперниками підопічних Анчелотті будуть: Алавес, Вільярреал і Бетіс.