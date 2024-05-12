В Мадриде состоялся чемпионский парад в честь получения золотых наград Ла Лиги. Футболисты и тренеры "сливочных" на автобусе проехались по городу и демонстрируя болельщикам добытый трофей.
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Лунин вместе с триумфаторами сезона
Вместе с командой празднует Андрей Лунин. Голкипер "Галактикос" опубликовал в инстаграме фотографии с празднования. На фотографиях Лунин похвастался добытым чемпионским кубком.
Андрей Лунин во время чемпионского парада / фото из инстаграма футболиста
Чемпионский сезон Лунина
- В текущем сезоне Ла Лиги Лунин сыграл 20 матчей, в которых пропустил 13 голов. В 10 поединках Лунин отстоял на ноль.
- Долгое время в лазарете "сливочных" находился Тибо Куртуа, а потому украинец получил возможность побороться за место в воротах.
- Сначала Карло Анчелотти больше доверял Кепе Аррисабалаге, но Лунин выиграл конкуренцию.
- Отметим, что это уже второе чемпионство Лунина. Однако в сезоне 2021/22 он был резервистом и почти не появлялся в составе команды.