Важной частью этого успеха стал Андрей Лунин. Он из-за травмы Тибо Куртуа получил долгожданный шанс в “королевском клубе” и воспользовался им сполна, выиграв конкуренцию у Кепы Аррисабалаги.

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Выбор будет за тренером

Однако бельгийский вратарь под конец кампании успел восстановиться от повреждения и уже сыграл в двух последних матчах Ла Лиги. Оба поединка "сливочные" выиграли, а Тибо Куртуа не пропустил ни одного гола.

Поэтому сейчас перед тренерским штабом стоит сложный вопрос по выбору основного голкипера на финал Лиги чемпионов. В испанских СМИ распространяется немало слухов, большинство из которых указывает на то, что сыграет бельгиец, хотя Карло Анчелотти в разговоре с вратарями заявил, что решение еще не принял.

Украинский голкипер Андрей Лунин прокомментировал возвращение своего звездного конкурента и отреагировал на его возможный выход в стартовом составе на решающий матч концовки сезона против Боруссии Дортмунд.

Я доволен своим сезоном. Это было много работы и жертв. Честно говоря, я рад за Куртуа, потому что я знаю, насколько он классный вратарь. Он восстановился после тяжелых травм, Тибо – один из лучших в мире, и я многому научился у него. Карло Анчелотти придется решить, кто из нас будет играть в финале ЛЧ, сейчас мы готовимся с большим энтузиазмом,

– сказал Лунин.

Отметим, что Андрей Лунин сыграл за Реал 30 поединков во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил 28 голов и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".

Интересно. Ранее мыслями относительно основного вратаря на финал Лиги чемпионов поделился тренер голкиперов Реала Луис Льопис. Он посоветовал Карло Анчелотти сделать ставку на Тибо Куртуа.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". До этого "сливочные" проведут еще 3 матча в Ла Лиге. Соперниками подопечных Анчелотти будут: Алавес, Вильярреал и Бетис.