В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2023/24. В решающем поединке сыграют мадридский Реал и дортмундская Боруссия.

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Лунин присоединился к команде

Почетный еврокубковый трофей разыграют в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 22:00 по Киеву.

Тем временем к "королевскому клубу" присоединился украинский голкипер Андрей Лунин. Его тепло поздравили партнеры по команде, главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент "сливочных" Флорентино Перес.

Видео встречи Лунина с командой

К сожалению, Лунин не сыграет в поединке. Из-за гриппа он пропустил подготовку к ответственному матчу. Однако украинец попадет в число запасных игроков.

Лунина тепло поздравили в команде / фото Madrid Xtra

Вклад Лунина в достижение Реала в ЛЧ