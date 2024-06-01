В субботу, 1 июня, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона 2023/24. В решающем поединке сыграют мадридский Реал и дортмундская Боруссия.
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Лунин присоединился к команде
Почетный еврокубковый трофей разыграют в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Игра начнется в 22:00 по Киеву.
Тем временем к "королевскому клубу" присоединился украинский голкипер Андрей Лунин. Его тепло поздравили партнеры по команде, главный тренер Реала Карло Анчелотти и президент "сливочных" Флорентино Перес.
Видео встречи Лунина с командой
К сожалению, Лунин не сыграет в поединке. Из-за гриппа он пропустил подготовку к ответственному матчу. Однако украинец попадет в число запасных игроков.
Лунина тепло поздравили в команде / фото Madrid Xtra
Вклад Лунина в достижение Реала в ЛЧ
- Напомним, что в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2023/24 Лунин сыграл 8 матчей, в которых пропустил 10 мячей. В двух поединках Андрей сохранил ворота "сухими".
- Благодаря надежной игре украинского голкипера Реал добрался финала. Его эффектные сейвы в матчах плей-офф еще долго будут помнить фанаты "сливочных".
- А во втором четвертьфинале против Манчестер Сити Лунин стал героем поединка. Украинец отразил два удара в серии пенальти и вывел свою команду в полуфинал.