У суботу, 1 червня, відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону 2023/24. У вирішальному поєдинку зіграють мадридський Реал та дортмундська Боруссія.
До теми Фінал Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Боруссія Д – Реал
Лунін приєднався до команди
Почесний єврокубковий трофей розіграють в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Гра розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Тим часом до "королівського клубу" приєднався український голкіпер Андрій Лунін. Його тепло привітали партнери по команді, головний тренер Реала Карло Анчелотті та президент "вершкових" Флорентіно Перес.
Відео зустрічі Луніна з командою
На жаль, Лунін не зіграє у поєдинку. Через грип він пропустив підготовку до відповідального матчу. Проте українець потрапить до числа запасних гравців.
Луніна тепло привітали в команді / фото Madrid Xtra
Внесок Луніна у досягнення Реалу в ЛЧ
- Нагадаємо, що в розіграші Ліги чемпіонів сезону-2023/24 Лунін зіграв 8 матчів, у яких пропустив 10 м'ячів. У двох поєдинках Андрій зберіг ворота "сухими".
- Завдяки надійній грі українського голкіпера Реал дістався фіналу. Його ефектні сейви у матчах плей-оф ще довго пам'ятатимуть фанати "вершкових".
- А у другому чвертьфіналі проти Манчестер Сіті Лунін став героєм поєдинку. Українець відбив два удари в серії пенальті та вивів свою команду до півфіналу.