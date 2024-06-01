В субботу, 1 июня, состоится главный матч сезона 2023-2024. В финале Лиги чемпионов, который пройдет в Лондоне на "Уэмбли" встретятся дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Феерический прорыв Боруссии

Дортмундцы стали главной сенсацией Лиги чемпионов. Мало кто ожидал увидеть "шмелей" в финале, особенно учитывая неудачные выступления в Бундеслиге (пятое место).

Однако в еврокубках Боруссия была как будто другой командой. Подопечные Терзича выиграли "группу смерти" с ПСЖ, Миланом и Ньюкаслом, а в плей-офф выбили ПСВ, Атлетико и ПСЖ.

Теперь же Дортмунд мечтает выиграть второй в своей истории Кубок чемпионов. К счастью для фанатов "шмелей", команда подходит к финалу ЛЧ без кадровых потерь.

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Лунин зажег за Реал

Что касается Реала, то и он не был ожидаемым в финале в начале сезона. Команда Анчелотти надолго потеряла Куртуа и Милитао, а также попрощалась с главным бомбардиром Каримом Бензема.

Однако мадридцы не потеряла в качестве, а приход Беллингема дал Реалу невероятный толчок. Мадридцы выиграли чемпионат только с одним поражением, а в Лиге чемпионов не заметили соперников по группе, показав стопроцентный результат.

Проблемы возникли в плей-офф, но там на авансцену вышел Андрей Лунин. Украинский вратарь успешно воспользовался травмой Куртуа и выдал сумасшедшее количество сейвов в матчах с Лейпцигом, Манчестер Сити и Баварией.

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Более того, в дуэли с манкунианцами Лунин выиграл серию пенальти, парировав два удара. Однако сыграть в финале Андрей вряд ли сможет. Во-первых, восстановился Тибо Куртуа, которому Анчелотти больше доверяет. Во-вторых, сам украинец провел неделю с температурой и не тренировался полноценно.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Боруссия – Реал на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Боруссия – Реал. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.