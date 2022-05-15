Лунин не прочь покинуть Реал ради аренды

Андрей Лунин не получает достаточно игровой практики в Реале. Поэтому украинский вратарь рассматривает вариант очередной аренды в другой клуб.

Четвертая аренда за четыре года в Мадриде

Сезон-2022/2023 украинский вратарь может начать в новой команде. Мадридский клуб не прочь отпустить Лунина в аренду.

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Андрей тоже не прочь пойти куда-то за игровой практикой. Однако предложение другого клуба должно быть выгодным, как для украинца, так и для "сливочных".

Одним из главных претендентов на Лунина является Эспаньол. У голкипера есть шанс перейти в другую команду, не покидая испанскую Ла Лигу. В нынешнем сезоне Эспаньол после 36 туров занимает лишь 13 место, имея в своем активе 41 очко.

Впереди у Эспаньол осталась одна игра. 22 мая клуб сыграет на выезде против Гранады.

В сезоне 2021/2022 Лунин уже оформил с Реалом досрочное чемпионство в Ла Лиге. Добытый трофей вратарь отпраздновал с семьей и флагами Украины.

Напомним, что Лунин выйдет в рамках ворот "Королевского клуба" в выездном матче против Кадиса, который состоится 15 мая в 20:30. Об этом сообщил главный наставник Реала Карло Анчелотти.

Скромная карьера Лунина в Реале