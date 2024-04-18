Для Лунина не нашлось места в сборной ЛЧ: УЕФА во второй раз проигнорировал героя матча с МС

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин провел невероятный матч против Манчестер Сити. Благодаря надежной игре вратаря "королевский клуб" вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Мадридский Реал сумел выбить из розыгрыша Лиги чемпионов действующего обладателя трофея Манчестер Сити. Этот успех был бы невозможным, если бы не феноменальная игра украинца Андрея Лунина.

Читайте также Удар, который помог отбить обладатель ЗМ: сейв Лунина среди лучших в Лиге чемпионов за неделю

Странный выбор УЕФА

Голкипер "сливочных" неоднократно спасал свою команду от неизбежных голов. А в серии послематчевых пенальти отразил два удара игроков МанСити, что позволило выйти в полуфинал ЛЧ.

Однако такой яркий перформанс не оценили в УЕФА. Сначала эксперты организации признали "игроком матча" Федерико Вальверде, а не украинского голкипера.

Кроме того, для Лунина не нашлось места в символической сборной четвертьфинальных матчей ЛЧ. По версии УЕФА, место в воротах заслужил ветеран Баварии Мануэль Нойер, а не украинец. Более того, ни один игрок "королевского клуба" не попал в сборную недели.

Сборная недели Лиги чемпионов / фото УЕФА

Реал продолжает борьбу за трофей