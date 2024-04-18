Мадридський Реал зумів вибити з розіграшу Ліги чемпіонів чинного володаря трофея Манчестер Сіті. Цей успіх був би неможливим, якби не феноменальна гра українця Андрія Луніна.

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Дивний вибір УЄФА

Голкіпер "вершкових" неодноразово рятував свою команду від неминучих голів. А у серії післяматчевих пенальті відбив два удари гравців МанСіті, що дозволило вийти до півфіналу ЛЧ.

Проте такий яскравий перформанс не оцінили в УЄФА. Спочатку експерти організації визнали "гравцем матчу" Федеріко Вальверде, а не українського голкіпера.

Крім того, для Луніна не знайшлося місця у символічній збірній чвертьфінальних матчів ЛЧ. За версією УЄФА, місце у воротах заслужив ветеран Баварії Мануель Ноєр, а не українець. Ба більше, жоден гравець "королівського клубу" не потрапив до збірної тижня.

Збірна тижня Ліги чемпіонів / фото УЄФА

Реал продовжує боротьбу за трофей