По итогам восьми поединков статистический портал SofaScore составил символическую сборную. В нее вошли игроки из шести разных клубов.

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Справедливое признание украинского вратаря

Наибольшее представительство (4) в сборной имеют игроки Манчестер Сити, который на выезде переиграл Копенгаген со счетом 1:3. По два футболиста туда попали из Реала и ПСЖ.

Что приятно, одним из них стал и украинский вратарь Андрей Лунин. Он вышел в стартовом составе "сливочных" и провел невероятный матч против Лейпцига, совершив 9 сейвов. За свое выступление голкипер получил комплимент от Карло Анчелотти, который заявил, что это был лучший перформанс украинца в Реале за все время.

Более того, по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов украинский вратарь не только попал в символическую сборную, но и получил самую высокую оценку среди всех игроков. Его действия были оценены в 9.6 баллов, по этому показателю он опередил футболистов "горожан" Фила Фодена (9.2) и Кевина де Брюйне (9.0), которые вошли в топ-3.



Символическая сборная первых матчей 1/8 финала ЛЧ / Фото из соцсетей SofaScore

Справка. Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся с 5 по 13 марта. Мадридский Реал свой домашний поединок с Лейпцигом сыграет 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.