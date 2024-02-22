Команды в течение этих двух дней не продемонстрировали заоблачной результативности, поэтому на попадание в подборку претендовали лишь шесть футболистов. В конце концов в нее не вошло взятие ворот Марко Арнаутовича и Люка Де Йонга.

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Лучшие голы недели в ЛЧ

Итоговыми претендентами стали:

Вендерсон Галено с дальним выстрелом в ворота Арсенала

Роберт Левандовски с ловкой реализацией момента в поединке против Наполи

Дониелл Мален и его точный удар в ближний угол в матче против родного ПСВ

Виктор Осимхен и его важный гол после удачной борьбы против защитника Барселоны.

Смотрите видео претендентов на награду

Отметим, что проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

Справка. Ответные матчи команд, которые играли на этой неделе в ЛЧ состоятся 12 и 13 марта. Все поединки начнутся в 22:00.