Команды в течение этих двух дней не продемонстрировали заоблачной результативности, поэтому на попадание в подборку претендовали лишь шесть футболистов. В конце концов в нее не вошло взятие ворот Марко Арнаутовича и Люка Де Йонга.
Читайте также Рано вешать бутсы на гвоздь: легенда Реала отклонил заманчивое предложение Анчелотти стать тренером
Лучшие голы недели в ЛЧ
Итоговыми претендентами стали:
- Вендерсон Галено с дальним выстрелом в ворота Арсенала
- Роберт Левандовски с ловкой реализацией момента в поединке против Наполи
- Дониелл Мален и его точный удар в ближний угол в матче против родного ПСВ
- Виктор Осимхен и его важный гол после удачной борьбы против защитника Барселоны.
Смотрите видео претендентов на награду
Отметим, что проголосовать за лучший гол недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.