Копенгаген – Манчестер Сити 1:3

Голы: Матссон, 34 – Де Брюйне, 10, Бернарду Силва, 45+1, Фоден, 90+2.

Лига чемпионов вернулась после двухмесячной зимней паузы. В одном из первых матчей 1/8 финала участвовал действующий победитель турнира Манчестер Сити, пишет 24 канал.

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Команде Пепа Гвардиолы повезло со жребием, выход Копенгагена в плей-офф уже стал сенсацией для датчан. Команда в группе оставила за бортом ЛЧ сам Манчестер Юнайтед.

Сити же в последнее время набрал сумасшедшую форму, выиграв аж десять матчей во всех турнирах кряду. Неудивительно, что именно манкунианцы были фаворитами в этой паре.

Тем более, Де Брюйне удалось открыть счет уже на 10 минуте. Фоден вывел бельгийца на ударную позицию и тот с острого угла прошил вратаря. Впрочем Копенгаген показал зубы и смог сравнять счет в середине первого тайма.

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Помогла в этом ошибка Эдерсона, который на ровном месте выбил от ворот прямо на Эльюнусси. Первый удар был заблокирован, а вот второй выстрел от Матссона получился точным. И все же на перерыв команды ушли при преимуществе Сити.

В компенсированное время Бернарду Силва получил мяч в той же точке, что и Де Брюйне при первом голе, и прошил Грабару. После перерыва датчане не смогли перехватить инициативу и почти не имели шансов у ворот Эдерсона.

Зато у Сити могли увеличивать счет Холанд, Доку и Фоден. Все же именно англичанину таки удалось забить третий в компенсированное время. Манкунианцы уже почти в четвертьфинале, но командам еще предстоит ответный матч на "Этихад Стэдиум" 6 марта.

Видеообзор матча Копенгаген – Манчестер Сити: