Матч закончился со счетом 0:1. Единственный гол в поединке забил Браим Диас в начале второго тайма.

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Анчелотти в восторге от перформанса Лунина

Главным же героем матча стал украинский вратарь Андрей Лунин. Он в пятый раз подряд вышел на поле в основном составе "сливочных" и продемонстрировал наглядно, почему выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги. Украинец совершил сразу 9 сейвов, некоторые из них смело можно назвать с приставкой топ.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Реала прокомментировал выступление команды и, в частности, выделил успешные действия Андрея.

Будем честными, матч мог бы завершиться ничьей. Думаю, это лучшая игра Лунина с тех пор, как мы работаем вместе. Он великолепно сыграл сегодня. Это голкипер, у которого не было достаточно игрового времени, но он прогрессирует. Тот факт, что он играет, добавляет Андрею уверенности. Думаю, это лучший матч, который Лунин провел за Реал,

– заявил Анчелотти.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Андрей Лунин сыграл 17 матчей за "сливочных" во всех турнирах – столько же он провел поединков за 5 предыдущих кампаний за "королевский клуб". В этом сезоне украинец пропустил 13 голов и 8 раз оставлял свои ворота "сухими".

Справка. Следующий матч Реал проведет 18 февраля на выезде против Райо Вальекано. Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Ответный матч с Лейпцигом – 6 марта.