Барселона в изгнании: еще одна суперзвезда присоединится к Интер Майами Лионеля Месси

Аргентинец Лионель Месси решил собрать бывших одноклубников по Барселоне в Интер Майами. Очередное звездное усиление "цапли" ожидают зимой.

Форвард бразильского Гремио Луис Суарес летом этого года мог присоединиться к Интер Майами. Но оба клуба не сумели договориться о трансфере 36-летнего ветерана. Впрочем, точку в этой истории рано ставить.

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Много экс-игроков Барсы не бывает

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, Луис Суарес договорился о расторжении контракта с Гремио. Однако это произойдет только зимой 2024 года. Следует отметить, что бразильский клуб пошел на встречу футболисту, хотя действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Интер Майами надеется подписать Луиса Суареса на правах свободного агента. А пока уругвайский ветеран еще побегает за Гремио.

Напомним, что экс-нападающий Барселоны подписал контракт с Гремио в январе 2023 года. В составе "мушкетеров" он сыграл 31 матч во всех турнирах и забил 13 голов. В Бразилию нападающий переехал из родного Уругвая, где защищал цвета Насьоналя.

Друзья Месси в Интер Майами