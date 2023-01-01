35-летний форвард подписал 2-летний контракт с бразильским Гремио – до конца 2024 года. С лета 2022 Луис Суарес выступал за родной клуб Насьональ, куда вернулся в статусе свободного агента.

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Зимний трансфер под повышение в классе

Суарес также достался Гремио бесплатно.

Новый клуб нападающего повысился в классе по итогам 2022 года. Гремио со второго места пробилось в элитную Серию А, покинув Серию В. За 38 туров клуб набрал 65 очков, уступив только лидеру чемпионата Крузейру, заработавшему 78 баллов.

Гремио представил звездное подписание в стиле бразильских сериалов.

Презентация Луиса Суареса: смотрите видео

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