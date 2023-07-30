Форвард бразильського Греміо Луїс Суарес влітку цього року міг приєднатися до Інтер Маямі. Але обидва клуби не зуміли домовитися про трансфер 36-річного ветерана. Втім, крапку в цій історії зарано ставити.

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Багато ексгравців Барси не буває

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, Луїс Суарес домовився про розірвання контракту з Греміо. Проте це відбудеться лише взимку 2024 року. Варто зауважити, що бразильський клуб пішов на зустріч футболісту, хоча чинна угода розрахована до кінця 2024 року.

Інтер Маямі сподівається підписати Луїса Суареса на правах вільного агента. А поки що уругвайський ветеран ще побігає за Греміо.

Нагадаємо, що екснападник Барселони підписав контракт з Греміо в січні 2023 року. У складі "мушкетерів" він зіграв 31 матч у всіх турнірах та забив 13 голів. До Бразилії нападник переїхав з рідного Уругваю, де захищав кольори Насьоналя.

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