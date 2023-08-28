Роковой поцелуй

Скандал в испанском футболе разгорелся после одного из самых удачных для страны дней – ее женская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира. И именно на церемонии награждения Луис Рубиалес позволил себе излишнего.

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Именно тогда Рубиалес во время церемонии награждения решил поцеловать в губы футболистку Дженни Эрмосо. Такой поступок вызвал шквал негативных комментариев. Сам Рубиалес пытался оправдаться за этот поступок. Но сделал это крайне неудачно. Он заявил, что поцелуй был по обоюдному согласию.

Луис Рубиалес позволил себе немного лишнего после победы Испании на женском чемпионате мира 2023 года / фото AFP

Дошло до того, что в Испании начали все больше раздаваться призывы отстранить Рубиалеса от управления футбольной федерацией. Или вообще его уволить. Так, все футболистки сборной Испании отказались играть за команду, пока Рубиалес будет оставаться при должности. Они опубликовали соответствующее открытое письмо, среди которого было указано, что Дженни Эрмосо не давала разрешение на этот поцелуй, как заявил Рубиалес.

А тренерский штаб сборной, помимо главного тренера, подал в отставку.

Некоторые из игроков мужской сборной также заявили, что не будут играть за команду, пока Рубиалес будет оставаться президентом Королевской федерации футбола Испании.

В дело даже пришлось вмешаться испанскому правительству. Государственный секретарь по делам спорта и президент Высшего спортивного совета Виктор Франкос заявил, что Рубиалеса могут отстранить от должности президента, если Административный спортивный суд возбудит дело по некоторым фактам.

"Я не уйду в отставку"

Сам Рубиалес отреагировал на это достаточно однозначно – заявил, что не планирует подавать в отставку. И начал бросаться оскорблениями в сторону тех, кто его критикует.

А подконтрольная ему Королевская федерация футбола Испании "покадрово" разобрала эпизод с церемонии награждения, едва не сделав Дженни Эрмосо виновной в произошедшем. И пообещала судиться почти со всеми, кто выступает с критикой Рубиалеса за этот поцелуй.

Кроме того, там пригрозили футболисткам и футболистам, отказывающимся играть за сборную. Ведь они обязаны выступать за сборную, если получили вызов.

Без наказания не обошлось

И все же Рубиалес был наказан за свой поступок. Хотя частично. 26 августа дисциплинарный комитет ФИФА объявил, что временно отстранил Луиса Рубиалеса от любой футбольной деятельности на 90 дней. Ему и его представителям также запрещено любым способом контактировать с Дженни Эрмосо.

В УЕФА на этот счет пока держат молчание. При этом Рубиалес – вице-президент УЕФА.

Шантаж и голодание

При этом не исключено, что УЕФА может даже стать на защиту Рубиалеса. Генеральный секретарь Королевской федерации футбола Испании Андреу Кампс обратился в УЕФА по этому поводу. Он заявил о вмешательстве государственной власти в дела федерации. Все из-за заявлений второго вице-премьера Йоланды Диас, министра спорта и культуры Микеля Исеты и президента Высшего спортивного совета Виктора Франкоса, требующих отставки Рубиалеса. Ведь в УЕФА запрещено вмешательство государственной власти в дела федерации. И если такой факт будет установлен, это может привести к приостановлению членства Королевской федерации футбола Испании в УЕФА, что приведет к исключению испанских клубов из еврокубков, и всех сборных Испании – с международных турниров.

Таким образом, Барселона, Атлетико, Реал Мадрид, Реал Сосьедад и Севилья не сыграют в Лиге чемпионов. А сборную Испании исключат из отбора на Евро-2024. Что может обернуться еще большим скандалом в Испании. И тогда самой отставкой Рубиалеса дело может не окончиться.

Пока на защиту Рубиалеса стала его мать. Анхелес Бехар закрылась в одной из церквей города Мотриль и объявила, что начинает голодовку. Причиной к такому шагу она назвала то, что против ее сына началась "бесчеловечная и кровавая охота, которой он не заслужил". Она пообещала, что будет находиться в церкви день и ночь, пока в этом деле не будет совершено правосудие.