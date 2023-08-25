Спортивная составляющая отошла на второй план, несмотря на то, что сборная США, которая последние 2 ЧМ становилась победительницей, потеряла свою гегемонию, уступив еще в 1/8 финала сборной Швеции. Чемпионками соревнований стала сборная Испании, которая обыграла Англию и впервые в истории триумфовала на женском мундиале.

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После матча произошел скандал

Но этот матч запомнился не только исторической победой испанок, но и поцелуем в губы президента Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луиса Рубиалеса с футболисткой Дженни Эрмосо, который состоялся без согласия последней.

Позже он также не держал себя в руках, за что должен получить наказание от ФИФА. Луис Рубиалес, кроме поста в испанской федерации футбола, также является вице-президентом УЕФА. Из-за проявления своих чрезмерных эмоций чиновник может остаться без должности.

Стало известно, что за этот необдуманный поступок глава Королевской испанской футбольной федерации должен остаться на своем посту. Сообщалось, что он сам решил подать в отставку и уже рассказал об этом своей команде, но в последний момент передумал и, когда все ожидали услышать прощальные слова, решил бороться за свой пост, несмотря на оказываемое на него давление, сообщила Marca.

Пора сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца,

– сказал Рубиалес.

Ассамблея RFEF уже имела временного кандидата на место Луиса. Временным главой RFEF до следующих выборов, которые планировались в последнем квартале 2024 года, должен был стать Педро Рошу. Он возглавляет региональную федерацию Эстремадуры.

После неожиданного отказа уходить в отставку теперь у Рубиалеса могут быть еще большие проблемы, а он рискует получить увольнение по статье.

Карьера Луиса Рубиалеса

Бывший футболист ряда испанских клубов с опытом игры в Ла Лиге. Завершил карьеру в 2009 году, после чего с 2010 по 2017 год работал президентом Ассоциации испанских футболистов. Впервые возглавил испанскую федерацию в 2018 году, в апреле 2023 был переизбран членом исполнительного комитета УЕФА.