Финал женского чемпионата мира по футболу прошел в воскресенье, 20 августа. В главном матче за трофей сыграли сборные Испании и Англии. Все решил единственный гол в матче, который был забит на 29-й минуте. Его автором и стала Ольга Кармона, которая принесла титул чемпионов мира сборной Испании впервые в истории.

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Уже после финального поединка стало известно, что в семье футболистки произошло горе – умер отец. Эту информацию подтвердили и в федерации футбола Испании, выразив ей соболезнования.

Сама футболистка после матча опубликовала слова благодарности своему отцу.

"Сама того не подозревая, я получила свою Звезду еще до начала игры. Я знаю, что ты дал мне силы достичь чего-то уникального. Я знаю, что ты наблюдал за мной сегодня вечером и что ты гордишься мной. Почивай с миром, папа", – написала Ольга Кармона.

На следующий день она опубликовала еще один пост, посвященный отцу и победе на чемпионате мира.

"Вчера был лучший и самый плохой день в моей жизни. Я знаю, что ты хотел бы, чтобы я наслаждалась этим историческим моментом, поэтому я буду со своими подругами, чтобы, где бы ты ни был, ты знал, что эта звезда тоже твоя, папа", – написала футболистка.

Уже позже стало известно, что отец Кармоны умер еще за два дня до матча – в пятницу. До этого он боролся с продолжительной болезнью. Однако родственники и друзья решили не рассказывать футболистке об этом, чтобы она могла сосредоточиться на самом важном матче своей жизни.

При этом мать и братья Кармоны ездили в Новую Зеландию во время группового этапа чемпионата мира, но затем поспешили вернуться в Испанию. Они прибыли в Австралию после смерти отца, в субботу, чтобы поддержать ее в финале.