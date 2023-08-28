Фатальний поцілунок

Скандал в іспанському футболі розгорівся після одного з найвдаліших для країни днів – її жіноча команда вперше в історії виграла чемпіонат світу. І саме на церемонії нагородження Луїс Рубіалес дозволив собі зайвого.

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Саме тоді Рубіалес під час церемонії нагородження вирішив поцілувати в губи футболістку Дженні Ермосо. Такий вчинок викликав шквал негативних коментарів. Сам Рубіалес намагався виправдатися за цей вчинок. Але зробив цей вкрай невдало. Він заявив, що поцілунок був за обопільною згодою.

Луїс Рубіалес дозволив собі трохи зайвого після перемоги Іспанії на жіночому чемпіонаті світу 2023 / фото AFP

Дійшло до того, що в Іспанії почали все більше лунати заклики відсторонити Рубіалеса від керування футбольною федерацією. Або взагалі його звільнити. Так, усі футболістки збірної Іспанії відмовилися грати за команду, поки Рубіалес залишатиметься на посаді. Вони опублікували відповідного відкритого листа, серед якого було вказано, що Дженні Ермосо не давала дозвіл на цей поцілунок, як по це заявив Рубіалес.

А тренерський штаб збірної, окрім головного тренера, подав у відставку.

Дехто і з гравців чоловічої збірної також заявив, що не буде грати за команду, допоки Рубіалес залишатиметься президентом Королівської федерації футболу Іспанії.

У справу навіть довелося втрутитися іспанському уряду. Державний секретар у справах спорту та президент Вищої спортивної ради Віктор Франкос заявив, що Рубіалеса можуть відсторонити від посади президента, якщо Адміністративний спортивний суд порушить справу за деякими фактами.

"Я не піду у відставку"

Сам Рубіалес відреагував на це доволі однозначно – заявив, що не планує подавати у відставку. І почав кидатися образами в сторону тих, хто його критикує.

А підконтрольна йому Королівська федерація футболу Іспанії "покадрово" розібрала епізод з церемонії нагородження, мало не зробивши Дженні Ермосо винною в тому, що сталося. І пообіцяла судитися чи не з усіма, хто виступає з критикою Рубіалеса за цей поцілунок.

Окрім того, там пригрозили футболісткам та футболістам, які відмовляються грати за збірну. Адже вони мають зобов'язання виступати за збірну, якщо отримали виклик.

Без покарання не обійшлося

Та все ж таки Рубіалес був покараний за свій вчинок. Хоча лише частково. 26 серпня дисциплінарний комітет ФІФА оголосив, що тимчасово відсторонив Луїса Рубіалеса від будь-якої футбольної діяльності на 90 днів. Йому та його представникам також заборонено в будь-який спосіб контактувати з Дженні Ермосо.

В УЄФА з цього приводу поки тримають мовчанку. При цьому що Рубіалес – віцепрезидент УЄФА.

Шантаж та голодування

При цьому не виключено, що УЄФА може навіть дещо стати на захист Рубіалеса. Генеральний секретар Королівської федерації футболу Іспанії Андреу Кампс звернувся до УЄФА з цього приводу. Він заявив про втручання державної влади у справи федерації. Все через заяви другої віцепрем'єрки Йоланди Діас, міністра спорту та культури Мікеля Ісети та президента Вищої спортивної ради Віктора Франкоса, які вимагають відставки Рубіалеса. Адже в УЄФА заборонено втручання державної влади у справи федерації. І якщо такий факт буде встановлено, то це може призвести до призупинення членства Королівської федерації футболу Іспанії в УЄФА, що призведе до виключення іспанських клубів з єврокубків, і всіх збірних Іспанії – з міжнародних турнірів.

Таким чином Барселона, Атлетіко, Реал Мадрид, Реал Сосьєдад та Севілья не зіграють в Лізі чемпіонів. А збірну Іспанії виключать з відбору на Євро-2024. Що може обернутися ще більшим скандалом в Іспанії. І тоді самою відставкою Рубіалеса справа може не закінчитися.

Поки ж на захист Рубіалеса стала його матір. Анхелес Бехар зачинилась в одній з церков міста Мотріль та оголосила, що починає голодування. Причиною до такого кроку вона назвала те, що проти її сина розпочалось "нелюдське і криваве полювання, на яке він не заслужив". Вона пообіцяла, що перебуватиме в церкві вдень та вночі, допоки у цій справі не буде здійснене правосуддя.