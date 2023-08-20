Испания – Англия 1:0

Гол: Кармона, 29

В начале чемпионата мира сборная США считалась фаворитом турнира. На счету американок были две победы подряд на последних Мундиалях. Однако до решающего матча добрались не они, а сборные Англии и Испании, пишет 24 Канал.

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Финал с напоминанием об Украине

Первыми имели возможность открыть счет действующие чемпионки Европы сборная Англии. Мяч после удара нападающей Манчестер Сити Лорен Хэмп проверил на прочность каркас ворот испанок.

В середине первого тайма произошел инцидент, из-за которого пришлось остановить поединок. На поле выбежал болельщик в футболке с надписями в поддержку Украины. Неравнодушный фанат призвал остановить российского диктатора Путина, начавшего кровавую войну против Украины.

На 29-й минуте отличилась футболистка мадридского Реала Ольга Кармона. Как оказалось, этот гол стал единственным в финале, и именно он принес победу Испании.

За 20 минут до завершения встречи испанки имели возможность увеличить преимущество, но Дженнифер Эрмосо с одиннадцатиметровой отметки не сумела переиграть вратаря Манчестер Юнайтед Мэри Эрпс.

В итоге сборная Испании впервые в своей истории стала чемпионом мира по женскому футболу. "Серебро" досталось команде Англии, а бронзовые награды – Швеции.

Победительницы ЧМ-2023 сборная Испании / twitter.com/FIFAWWC