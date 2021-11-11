Его контракт с Bahrain Victorious истек, а нового соглашения нет. По информации нидерландских СМИ, Падун может продолжить свою карьеру в самой богатой команде современного велоспорта – британской Ineos Grenadiers.
Смотрите также Украинский велогонщик Падун драматически упустил победу на Джиро д'Италия
Последние достижения Марка Падуна
- 6 июня 2021 года Марк Падун стал победителем заключительного 8-го этапа велогонки Мирового тура Critеrium du Dauphinе.
- Падун победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над ближайшими преследователями.
- Для украинца эта победа стала второй подряд на Critеrium du Dauphinе. Ранее он стал победителем седьмого этапа.
- Благодаря этой победе по итогам многодневки Падун стал первым в горной классификации.
- Отметим, что до участия в Critеrium du Dauphinе Падун никогда не побеждал в гонках Мирового тура.