Его контракт с Bahrain Victorious истек, а нового соглашения нет. По информации нидерландских СМИ, Падун может продолжить свою карьеру в самой богатой команде современного велоспорта – британской Ineos Grenadiers.

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