Его контракт с Bahrain Victorious истек, а нового соглашения нет. По информации нидерландских СМИ, Падун может продолжить свою карьеру в самой богатой команде современного велоспорта – британской Ineos Grenadiers.

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Последние достижения Марка Падуна

  • 6 июня 2021 года Марк Падун стал победителем заключительного 8-го этапа велогонки Мирового тура Critеrium du Dauphinе.
  • Падун победил с преимуществом в 1 минуту 36 секунд над ближайшими преследователями.
  • Для украинца эта победа стала второй подряд на Critеrium du Dauphinе. Ранее он стал победителем седьмого этапа.
  • Благодаря этой победе по итогам многодневки Падун стал первым в горной классификации.
  • Отметим, что до участия в Critеrium du Dauphinе Падун никогда не побеждал в гонках Мирового тура.