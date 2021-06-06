Дончанин прошел 171,5 км от Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 часа, 35 минут и 7 секунд, опередив ближайшего преследователя на 34 секунды.
К слову Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша
Интересно, что Падун одержал победу не с отрыва, а атаковал с пелотона. Для Падуна эта победа стала первой в карьере в гонках Мирового тура. В целом он выиграл уже три гонки.
Исторический триумф украинца
- Триумф Марка на этом этапе стал первой серьезной победой украинского велогонщика с 2019 года, когда ему покорилась многодневка Adriatica Ionica Race.
- До этого момента украинцы в веломногодневке побеждали лишь дважды: Ярослав Попович в Туре Каталонии-2005 и Андрей Гривко в Туре Средиземноморья-2016.