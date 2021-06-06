Дончанин прошел 171,5 км от Сен-Мертен-ле-Провину до Ла-Плань за 4 часа, 35 минут и 7 секунд, опередив ближайшего преследователя на 34 секунды.

К слову Динамо, сборная Украины или Тоттенхэм: кого будет тренировать Ребров после Ференцвароша

Интересно, что Падун одержал победу не с отрыва, а атаковал с пелотона. Для Падуна эта победа стала первой в карьере в гонках Мирового тура. В целом он выиграл уже три гонки.

Исторический триумф украинца