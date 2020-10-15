Украинский велогонщик Падун драматически упустил победу на Джиро д'Италия
Украинец Марк Падун 15-го октября был близок, чтобы выиграть этап известной велогонки Джиро д'Италия. Падун финишировал вторым из-за технических проблем.
Марк Падун финишировал вторым на 12-м этапе итальянской велогонки. Об этом сообщает 24 канал.
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Как украинец боролся за победу
24-летний Падун был одним из 14-ти гонщиков, ушедших в отрыв на старте 12-го этапа. Однако с течением времени основная группа практически догнала лидеров.
На предпоследнем подъеме этапа Падун пошел в атаку вместе с Джонатаном Нарварезом. Именно эквадорец и украинец должны были разыграть победу.
Однако за 20 километров до финиша эквадорец получил преимущество: у Марка Падуна спустило колесо. Украинец сменил велосипед и потратил около 30 секунд.
Нарварез отъехал вперед на пол минуты. Украинец пытался сократить отрыв, но Нарварез прибавил на финише и Марк проиграл 1 минуту 5 секунд.
Для Падуна это второй подиум на соревнованиях Гранд тура.
Что известно о Падуна?
Выступает за команду Bahrain-McLaren. Победитель этапа на гонке Tour of the Alps в 2018 году. Победитель велогонки Adriatica Ionica Race в 2019 году и велогонки Fleche du Sud в 2017 году. Получил 3-е место на 12-м этапе велогонки Вуэльта-2017.