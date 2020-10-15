Украинец Марк Падун 15-го октября был близок, чтобы выиграть этап известной велогонки Джиро д'Италия. Падун финишировал вторым из-за технических проблем.

Марк Падун финишировал вторым на 12-м этапе итальянской велогонки. Об этом сообщает 24 канал.

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Как украинец боролся за победу

24-летний Падун был одним из 14-ти гонщиков, ушедших в отрыв на старте 12-го этапа. Однако с течением времени основная группа практически догнала лидеров.

На предпоследнем подъеме этапа Падун пошел в атаку вместе с Джонатаном Нарварезом. Именно эквадорец и украинец должны были разыграть победу.

Однако за 20 километров до финиша эквадорец получил преимущество: у Марка Падуна спустило колесо. Украинец сменил велосипед и потратил около 30 секунд.

Нарварез отъехал вперед на пол минуты. Украинец пытался сократить отрыв, но Нарварез прибавил на финише и Марк проиграл 1 минуту 5 секунд.

Для Падуна это второй подиум на соревнованиях Гранд тура.

Mark #Padun crossed the line in second place in Cesenatico.



He put a big effort to chase Narvaez, but he couldn't retrieve him.#RideAsOne #Giro



@bettiniphoto pic.twitter.com/n2cOj6mtr7 — Team Bahrain McLaren (@BahrainMcLaren) October 15, 2020